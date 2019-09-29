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Тер Штеген-Суарес - новая связка в Барселоне (Видео)

Тер Штеген-Суарес - новая связка в Барселоне (Видео)
12:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча 7-го тура чемпионата Испании по футболу

В матче седьмого тура Ла Лиги между Барселоной и Хетафе Марк-Андре тер Штеген отличился результативной передачей на Луиса Суареса в эпизоде с первым голом. Немец стал первым вратарем каталонцев в XXI столетии, которому удалось сделать ассист.

Марк-Андре хорошо справился и с прямыми обязанностями, отстояв на ноль. Барселона выиграла 2:0.

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Хетафе - Барселона 0:2

Голы: Л. Суарес, 41, Фирпо, 49

Хетафе: Сория — Д. Суарес, Даконам, Гонсалес, Ньом (Кенеди, 46) — Хасон (Портильо, 72), Максимович, Арамбарри, Кукурелья — Анхель, Мата (Молина, 58)

Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Фирпо — Артур, Бускетс (Ракитич, 80), де Йонг — Перес (Тодибо, 86), Л. Суарес, Гризманн (Семеду, 75)

Предупреждения: Гонсалес, Кенеди, Кукурелья — Бускетс, Лангле

Удаление: Лангле, 82 (повторное предупреждение)

Следующий матч каталонцы проведут против Интера второго октября в рамках второго тура Лиги чемпионов.

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ФК Барселона, ФК Хетафе, Футбол, Новости футбола, Марк-Андре тер Штеген, Хетафе Барселона.
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