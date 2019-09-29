Тер Штеген-Суарес - новая связка в Барселоне (Видео)

В матче седьмого тура Ла Лиги между Барселоной и Хетафе Марк-Андре тер Штеген отличился результативной передачей на Луиса Суареса в эпизоде с первым голом. Немец стал первым вратарем каталонцев в XXI столетии, которому удалось сделать ассист.
Марк-Андре хорошо справился и с прямыми обязанностями, отстояв на ноль. Барселона выиграла 2:0.
Хетафе - Барселона 0:2
Голы: Л. Суарес, 41, Фирпо, 49
Хетафе: Сория — Д. Суарес, Даконам, Гонсалес, Ньом (Кенеди, 46) — Хасон (Портильо, 72), Максимович, Арамбарри, Кукурелья — Анхель, Мата (Молина, 58)
Барселона: тер Штеген — Роберто, Пике, Лангле, Фирпо — Артур, Бускетс (Ракитич, 80), де Йонг — Перес (Тодибо, 86), Л. Суарес, Гризманн (Семеду, 75)
Предупреждения: Гонсалес, Кенеди, Кукурелья — Бускетс, Лангле
Удаление: Лангле, 82 (повторное предупреждение)
Следующий матч каталонцы проведут против Интера второго октября в рамках второго тура Лиги чемпионов.