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"Мы заслуживали большего": Зидан - о матче против Атлетико

"Мы заслуживали большего": Зидан - о матче против Атлетико
12:43 Сегодня Телеграф ФК Реал Мадрид

Новости спорта:Наставник «Реала» - о ничьей в мадридском дерби.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от мадридского дерби против «Атлетико» в 7-м туре чемпионата Испании, которое завершилось нулевой ничьей:

«Мы провели сильный матч и не дали сопернику возможности забить. Нам не хватало креативности, но мы довольны тем, что нам удалось сделать.

Мы заслуживали намного большего. Я должен поздравить игроков. Нам немного не хватило в атакующих действиях, но мы хотим расти.

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Все игроки с нами, Бэйл проявляет себя очень хорошо. Он много помогает при обороне, это показывает, насколько комфортнее нам, когда мы все защищаемся».

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Ла Лига, Примера, Зинедин Зидан, ФК Реал Мадрид.
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