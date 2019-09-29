Неймар: Я отдам свою жизнь на поле, чтобы помочь ПСЖ

Новости спорта:Форвард парижан рассказал об отношениях с фанатами клуба.

Нападающий ПСЖ Неймар рассказал о том, что хочет помочь команде выиграть трофеи, и прокомментировал отношения с фанатами парижан.

"Я нахожусь здесь, чтобы помочь ПСЖ. Я выполняю свою работу как спортсмен. Я отдам свою жизнь на поле, чтобы помочь ПСЖ победить, и в конце сезона мы сможем отпраздновать вместе.

Думаю, общение с фанатами – это как отношения с девушкой. Иногда вы ссоритесь, не разговариваете какое-то время. Но позже с любовью и заботой все возвращается к нормальному состоянию", – приводит слова Неймара Sky Sports.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 3 поединка в футболке парижан, отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Неймар может продлить контракт с ПСЖ.