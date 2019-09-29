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Дни Почеттино в Тоттенхэме сочтены, "шпоры" уже нашли замену аргентинцу

Дни Почеттино в Тоттенхэме сочтены, "шпоры" уже нашли замену аргентинцу
14:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт может возглавить лондонский Тоттенхэм в недалеком будущем.

«Тоттенхэм Хотспур» планирует пригласить главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта, если наставник «шпор» Маурисио Почеттино покинет команду по окончании сезона, сообщает Daily Express.

По информации источника, в услугах аргентинского специалиста заинтересованы такие клубы, как «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что манкунианский клуб готов выплатить «шпорам» компенсацию за Почеттино в размере € 36 млн.

Напомним, действующий контракт Почеттино с клубом «Тоттенхэм Хотспур» рассчитан до лета 2023 года.

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Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под руководством английского специалиста национальная команда сумела дойти до полуфинала чемпионата мира 2018 года, проходившего в России.

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ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Маурисио Почеттино, Гарет Саутгейт.
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