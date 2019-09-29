Клуб АПЛ нацелился на хавбека мадридского Реала

Новости спорта:Норвежский хавбек Мартин Эдегор может перебраться в один из клубов английской Премьер лиги.

Английский "Вулверхэмптон" рассматривает возможные варианты привлечения в команду полузащитника мадридского "Реала" Мартина Эдегора.

Как известно, молодой норвежец был отдан в аренду испанскому "Сосьедаду", а представители английского клуба последнее время регулярно следят за игрой 20-летнего футболиста.

Как утверждает английская пресса, "Вулверхэмптон" рассматривал кандидатуру Эденгора еще прошедшим летом. Согласно же сообщениями в испанской прессе, руководство "Реала" может согласиться на переход игрока в Премьер-лигу, стоимость которого сейчас оценивается в 20 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает английский Mirror, "волки" планируют сделать предложение "Реалу" во время зимнего трансферного окна.