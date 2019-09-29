Капитан Днепра-1: Судья убил интригу

Новости спорта:Капитан Днепр-1 не доволен работой судьи в игре против Динамо.

Капитан Днепра-1 Сергей Кравченко считает, что арбитр Анатолий Абдула повлиял на результат матча 9-го тура УПЛ с Динамо (0:2).

"Хотели увезти какие-то очки, но не получилось. Сыграли неплохо и оказали сопротивление, хотя немногие в нас верили.

Говорят, что пенальти не было, то есть судья убил интригу. Эти последние 10 минут были бы более нервными для «Динамо», возможно, мы бы и сравняли.

Надеюсь, арбитр просто ошибся. В принципе, он судил неплохо, но результат такой. Будет готовиться к Шахтеру, — сказал Кравченко.