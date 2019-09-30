Тоттенхэм - Бавария: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Новости спорта:Во втором туре группового турнира Лиги чемпионов лондонский Тоттенхэм сыграет против мюнхенской Баварии.

Во вторник, 1 октября, Тоттенхэм сыграет поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии. Матч пройдет в Лондоне.

Тоттенхэм - Бавария

Вторник, 1 октября. Начало матча - 21:55.

Стадион: "Тоттенхэм Хотспур", Лондон. Прямая трансляция - канал Футбол 2.

Тоттенхэм неудачно стартовал в этом сезоне Лиги чемпионов, сыграв в первом туре группового раунда вничью с Олимпиакосом. Учитывая еще тот факт, что "шпоры" вели в счете по ходу игры 2:0 этот матч и вовсе можно назвать провальным, особенно второй его тайм. Больше лондонцам не стоит допускать таких ошибок, иначе они рискуют остаться без плей-офф ЛЧ в этом розыгрыше. Соответственно ожидается, что команда Почеттино сыграет с Баварией первым номером и будет настроена взять именно три очка в этом противостоянии.

Что касается Баварии, то мюнхенцы в свою очередь ударно стартовали в ЛЧ, разгромив Црвену Звзеду в первом туре. Также настроения придаст мюнхенскому клубу еще тот факт, что они наконец-то вернули себе лидерство в Бундеслиге. И вообще, Бавария не проигрывает уже на протяжении девяти матчей, из которых семь выиграла и лишь дважды сыграла вничью.

В прямом эфире на ТВ поединок Тоттенхэм - Бавария можно будет посмотреть на телеканале Футбол 2. Начало трансляции в 21:55 по киевскому времени.