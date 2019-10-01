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Манчестер Юнайтед не смог обыграть Арсенал: обзор матча (Видео)

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Манчестер Юнайтед не смог обыграть Арсенал: обзор матча (Видео)
07:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Манкунианцы упустили победу над "канонирами" в центральном поединке тура.

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась со счётом 1:1.

В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт в матче открыл полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. Во втором тайме, на 58-й минуте, нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счёт, обыграв один на один испанского голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа.

«Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Лондонский «Арсенал» (12) — на 4-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Ливерпуль», набравший 21 очко в 7 матчах.

Обзор матча

Манчестер Юнайтед — Арсенал 1:1

Голы: Мактоминей, 45 — Обамеянг, 59

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Туанзебе, Магуайр, Линделеф, Янг — Погба, Мактоминей — Джеймс, Лингард (Фред, 74), Перейра (Гринвуд, 74) — Рашфорд

Арсенал: Лено — Чеймберс, Сократис, Давид Луис, Колашинац — Гендузи, Джака — Пепе (Нельсон, 75), Торрейра (Себальос, 55), Сака (Уиллок, 80) — Обамеянг

Предупреждения: Перейра, Янг, Рашфорд, Лингард — Чеймберс, Джака

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии.
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