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Наставник Динамо бросил вызов Манчестер Сити

Наставник Динамо бросил вызов Манчестер Сити
08:59 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Загребское Динамо постарается победить Манчестер Сити.

Главный тренер загребского «Динамо» Ненад Бьелица поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Мы постараемся наслаждаться игрой, а также сделаем всё возможное, чтобы победить в этом матче. Ещё после «Русенборга» (2:0) я сразу сказал, что наша цель не просто участвовать в групповом турнире Лиги чемпионов, и мы ещё раз доказали это в матче с «Аталантой» (4:0) и постараемся доказать снова.

Безусловно, мы уступаем нашему сопернику по многим показателям, прежде всего по финансовым возможностям клуба. Но в футбол играют не деньги, а сердца и характеры футболистов», — приводит слова Бьелицы пресс-служба «Динамо».

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Матч «Динамо» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 1 октября. Начало матча в 22:00.

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Все по теме:

УЕФА, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Динамо (Загреб), Бьелица, Ненад Бьелица.
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