Суд решил закрыть дело против Месси по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Новости спорта:Суд из-за отсутствия доказательств решил закрыть дело против звезды Барселоны.

Audiencia Nacional — центральный суд Испании с юрисдикцией по всей территорией страны — закрыл дело против нападающего Барселоны Лионеля Месси и его фонда по обвинению в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве и отмывании денег, сообщает Marca.

Судья Мария Тардон согласилась отклонить дело, возбужденное бывшим сотрудником фонда Лионеля Месси, против него самого, а также его отца и брата.

Дело было закрыто по причине отсутствии данных и доказательств нарушений. Все обвинения были основаны только на новостях в СМИ.

Пока что этот сезон не идет в Месси, ему мешают нормально играть травмы.