Легенда Ливерпуля раскритиковал капитана Арсенала

Новости спорта:Джейми Каррагер недоволен действиями Гранита Джаки в игре с МЮ.

Бывший защитник Ливерпуля, а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер выступил с критикой полузащитника лондонского Арсенала Гранита Джаки в связи с его действиями в моменте с пропущенным голом в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с Манчестер Юнайтед (1:1).

"Джака должен играть гораздо лучше при ударах по воротам «Арсенала». В моменте с голом он опустил голову в надежде, что мяч попадёт в него, вместо того чтобы постараться преградить ему путь.

Он же капитан команды! — приводит слова Каррагера BBC.

Манчестер Юнайтед набрал 9 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Арсенал (12) — на 4-й строчке. Лидером соревнований на сегодня является Ливерпуль, набравший 21 очко в 7 матчах.