Скачать
Вторник, 01.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России
Льюис Хэмилтон - победитель Гран-при России

Роналду: В бизнесе я буду на вершине

Роналду: В бизнесе я буду на вершине
11:04 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Португалец говорит, что по-прежнему любит футбол, однако намекнул на завершение карьеры.

Криштиану Роналду в 34 года по-прежнему является одним из лучших футболистов мира. Ранее он утверждал, что сможет играть до 40 лет, однако возможно, что португалец завершит карьеру раньше.

"Я по-прежнему люблю футбол. Мне нравится развлекать болельщиков и людей, которые любят Криштиану. Вопрос не в возрасте, а в ментальном настрое. В последние пять лет я начал жизнь и вне футбола, так что кто знает, что случится в следующий год-второй?", — заявил Роналду Sportbible на вопрос о будущем.

"В бизнесе я еще не на вершине. Но мне по душе конкурировать, меня не устраивает второе или третье место – всегда хочу быть первым номером. И я буду, 100%".

МЮ выдал худший старт за последние 30 лет

В нынешнем сезоне Роналду постарается помочь Ювентусу добиться успехов в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, а сборной Португалии – выйти на Евро-2020. Следующий матч португальцы проведут против сборной Украины в Киеве 14 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
02 Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
03 Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
04 Ювентус вновь требует лишить Интер чемпионства по итогам сезона 2005/06
05 Суперзвезда Ливерпуля мог стать игроком Металлиста в начале своей карьеры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь