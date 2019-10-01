Роналду: В бизнесе я буду на вершине

Новости спорта:Португалец говорит, что по-прежнему любит футбол, однако намекнул на завершение карьеры.

Криштиану Роналду в 34 года по-прежнему является одним из лучших футболистов мира. Ранее он утверждал, что сможет играть до 40 лет, однако возможно, что португалец завершит карьеру раньше.

"Я по-прежнему люблю футбол. Мне нравится развлекать болельщиков и людей, которые любят Криштиану. Вопрос не в возрасте, а в ментальном настрое. В последние пять лет я начал жизнь и вне футбола, так что кто знает, что случится в следующий год-второй?", — заявил Роналду Sportbible на вопрос о будущем.

"В бизнесе я еще не на вершине. Но мне по душе конкурировать, меня не устраивает второе или третье место – всегда хочу быть первым номером. И я буду, 100%".

В нынешнем сезоне Роналду постарается помочь Ювентусу добиться успехов в чемпионате Италии и Лиге чемпионов, а сборной Португалии – выйти на Евро-2020. Следующий матч португальцы проведут против сборной Украины в Киеве 14 октября.