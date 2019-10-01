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Игрок Шахтера: Чувствуем, что можем обыграть Атланту

Игрок Шахтера: Чувствуем, что можем обыграть Атланту
12:16 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Манор Соломон надеется, что игра для Шахтера сложится лучшим образом

Полузащитник Шахтёра Манор Соломон уверен, что "горнякам" по силам одержать положительный результат в выездного поединке Лиги чемпионов против Аталанты.

- В первом матче мы проиграли Манчестер Сити, но теперь нас ждёт новый вызов. С Аталантой будет тяжело, поскольку мы играем на выезде.

Тем не менее, мы чувствуем в себе силы выиграть этот матч. Как минимум - взять очки. Нужно просто выйти на поле и одержать победу, - сказал Соломон в интервью телеканалу Футбол 1.

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Напомним, после первого тура "Аталанта" с "Шахтёром" являются аутсайдерами квартета С. Если "горняки" уступили в Харькове звёздному "Манчестер Сити" (0:3), то команда из Бергамо довольно неожиданно потерпела крупное поражение в Хорватии - загребскоеДинамо отгрузило дебютанту ЛЧ четыре безответных мяча

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Аталанта, Новости футбола, Манор Соломон.
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