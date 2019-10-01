Аталанта - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Смотреть текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов Аталанта - Шахтер.

Сегодня, 1 октября, в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА Шахтер сыграет против Аталанты. Матч пройдет в Милане, на стадионе "Сан Сиро".

Аталанта -:- Шахтер

Стадион - "Сан Сиро", Милан. Прямая трансляция - Футбол 1. Главный арбитр - Тобиас Штилер.

Начало матча в 19:55.

Стартовые составы команд:

Аталанта: Голлини — Толои, Мазьелло, Паломино — Хатебур, Де Роон, Пашалич, Кастань — Иличич, Гомес — Сапата

Запасные: Спортьелло, Кьяер, Госенс, Муриэль, Фрелер, Малиновский, Джимсити

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес

Запасные: Шевченко, Додо, Бондарь, Маркос Антонио, Коноплянка, Соломон, Дентиньо

Раздевалка Шахтера на Сан Сиро:

В каких формах команды сыграют:

И Шахтер, и Аталанта крайне неудачно начали свой путь в групповом турнире ЛЧ. И если поражение Шахтера против Ман Сити еще можно оправдать разным уровнем мастерства команд, то Аталанта абсолютно провалилась в первом туре, разгромно проиграв Динамо Загреб.

Так или иначе, болельщиков ждет очень зрелищный матч двух команд, которые очень любят атаковать. Кто выберет для просмотра вечером во вторник именно этот матч, тот точно не пожалеет.

Слова наставников перед матчем:

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини:

"В ЛЧ каждый матч важный. Однако завтра, наверное, самый важный матч для нас. Ибо знаем, с каким результатом закончился матч в Загребе, и мы пребываем в очень сложном положении. Мы проиграли. Это очень сложная группа".

"Это будет игра очень высокого уровня. Мы знаем, что Шахтер проиграл Манчестер Сити и им тоже необходимо добыть результат сейчас. Мы тоже будем много атаковать и защищаться".

"Лига чемпионов – это лучший чемпионат в мире. Там играют лучшие команды. Если ты играешь там – ты должен быть готов. Мы играли в Лиге Европы, но у нас не было никакого опыта. Я думаю, что из Лиги чемпионов мы извлечем много уроков. Мы станем лучше".

"Загреб? Я пересматривал матч с Динамо. Я думаю о завтрашней игре, а не о прошлой", — сказал Джан Пьеро Гасперини.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру:

"Мы знаем, что нужно для нашей команды. Есть определенные идеи, которые мы хотим, чтобы были в нашей игре. Мир переполнен разным мнением. Но у меня есть свое мнение. Мы знаем, что нужно для нашей команды".

"За девять игр у нас девять побед в УПЛ. Мы играли с такими сложными командами, как Динамо, Заря, Десна, Александрия. Не стоит забывать об этом. Мы показываем себя наилучшим образом".

"Лига чемпионов – самое сложное соревнование. Не важно, какой чемпионат, ЛЧ отличается от этого. Завтра мы встретимся с Аталантой, команда, которая находится на третьей строчке в Серии А. Мы прекрасно понимаем на каком уровне находится Аталанта. Думаю, завтрашняя игра будет очень интересной, ибо для обеих команд важно добиться позитивного результата".

Луиш Каштру сказал несколько слов о полузащитнике Аталанты Руслане Малиновском.

"Малиновский? Мы прекрасно знаем, прекрасный игрок с отличными футбольными качествами. Мы не знаем, будет он играть или нет, но мы готовы ко всем игрокам. Завтрашняя игра? Практическая каждая игра является решающей. Иногда ты думаешь, что все потеряно и ты ничего не сможешь. Но наступает следующий поединок, ты добиваешься хорошего результата и идешь дальше", — сказал Луиш Каштру.