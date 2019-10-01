Летом Де Лигт должен был стать игроком Барселоны: причина срыва трансфера

Новости спорта:Центральный защитник сборной Нидерландов Матейс Де Лигт не перешел в Барселону этим летом из-за "ветерана" каталонского клуба Жерара Пике.

Можно вспомнить, что летом в прессе активно обсуждался переезд молодого голландца в Каталонию – у Матейса действительно был вариант с испанским клубом. Также на игрока претендовал "ПСЖ".

На его решение не переходить в "Барселону" повлиял случай, который произошел во время летних каникул – 20-летний Де Лигт отдыхал на Багамах и совершенно случайно поселился в одном отеле с защитником Жераром Пике.

Как сообщает Don Diario, разговор произвел на Матейса отрицательное впечатление – Пике был холоден, абсолютно не дружелюбен и проявлял властное поведение. После этой истории нидерландец решил, что его будущим клубом точно будет не "Барселона".

Источник отмечает, что Пике точно также "напугал" в свое время Иньиго Мартинеса. Также известно, что Бартомеу крайне зол на Жерара из-за данного инцидента.