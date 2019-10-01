Скачать
Вторник, 01.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Аталанта - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Свитолина взяла реванш у Яфань и пробилась в 3-й круг турнира в Пекине (Видео)
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

Летом Де Лигт должен был стать игроком Барселоны: причина срыва трансфера

Летом Де Лигт должен был стать игроком Барселоны: причина срыва трансфера
16:28 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Центральный защитник сборной Нидерландов Матейс Де Лигт не перешел в Барселону этим летом из-за "ветерана" каталонского клуба Жерара Пике.

Можно вспомнить, что летом в прессе активно обсуждался переезд молодого голландца в Каталонию – у Матейса действительно был вариант с испанским клубом. Также на игрока претендовал "ПСЖ".

На его решение не переходить в "Барселону" повлиял случай, который произошел во время летних каникул – 20-летний Де Лигт отдыхал на Багамах и совершенно случайно поселился в одном отеле с защитником Жераром Пике.

Как сообщает Don Diario, разговор произвел на Матейса отрицательное впечатление – Пике был холоден, абсолютно не дружелюбен и проявлял властное поведение. После этой истории нидерландец решил, что его будущим клубом точно будет не "Барселона".

МЮ выдал худший старт за последние 30 лет

Источник отмечает, что Пике точно также "напугал" в свое время Иньиго Мартинеса. Также известно, что Бартомеу крайне зол на Жерара из-за данного инцидента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Аякс, ФК Ювентус, Футбол, Жерар Пике, Новости футбола, Матейс Де Лигт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
02 Наставник Динамо бросил вызов Манчестер Сити
03 Алексис Санчес полностью прекратил общаться с футболистами МЮ
04 Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
05 Ювентус вновь требует лишить Интер чемпионства по итогам сезона 2005/06
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь