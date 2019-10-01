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"Эта команда была совершенством": Дани Алвес назвал лучшего тренера Барселоны

"Эта команда была совершенством": Дани Алвес назвал лучшего тренера Барселоны
18:18 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский защитник Барселоны Дани Алвес прокомментировал время, когда он был игроком каталонского клуба.

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес считает главного тренера "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле футбольным гением.

"Что касается "Барселоны" под руководством Гвардиолы, я не думаю, что эта команда была просто близка к совершенству. Она была совершенством. А я был частью лучшей команды в истории футбола.

Пеп – гений, которого футбол подарил нам в качестве тренера и человека. Он извлекал лучшее из каждого игрока, неважно, играл он много или нет. Это создавало единение между членами команды, заставляло уважительно относиться друг к другу.

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Именно поэтому я могу отвести ему особое место в моей жизни. Думаю, он гений-методист, гений-нонконформист, гений-перфекционист, это делает его уникальным. Куда бы Гвардиола ни пришёл, он может выиграть больше или меньше, однако игрок, который с ним работает, никогда не будет прежним. Каждый день – это обучение, как в школьном классе. Ты учишься чему-то большему", – приводит слова Алвеса CNN.

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ФК Барселона, Футбол, Дани Алвес, Пеп Гвардиола, Новости футбола.
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