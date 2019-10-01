"Эта команда была совершенством": Дани Алвес назвал лучшего тренера Барселоны

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес считает главного тренера "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле футбольным гением.
"Что касается "Барселоны" под руководством Гвардиолы, я не думаю, что эта команда была просто близка к совершенству. Она была совершенством. А я был частью лучшей команды в истории футбола.
Пеп – гений, которого футбол подарил нам в качестве тренера и человека. Он извлекал лучшее из каждого игрока, неважно, играл он много или нет. Это создавало единение между членами команды, заставляло уважительно относиться друг к другу.
Именно поэтому я могу отвести ему особое место в моей жизни. Думаю, он гений-методист, гений-нонконформист, гений-перфекционист, это делает его уникальным. Куда бы Гвардиола ни пришёл, он может выиграть больше или меньше, однако игрок, который с ним работает, никогда не будет прежним. Каждый день – это обучение, как в школьном классе. Ты учишься чему-то большему", – приводит слова Алвеса CNN.