Манчестер Сити минимально обыграл Динамо и возглавил группу Шахтера (Фото, Видео)

Новости спорта:В рамках группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле добыл победу в игре против Динамо Загреб.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал загребское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который отправил мяч в ворота загребской команды на 66-й минуте после передачи форварда «горожан» Рияда Мареза. В компенсированное время встречи второй гол с подачи Стерлинга забил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.

Манчестер Сити — Динамо Загреб 2:0

Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Гюндоган, Родри, Сильва (Фоден, 90+1) — Силва (Стерлинг, 66), Агуэро (Жезус, 89), Марез

Динамо Загреб: Ливакович — Леовас, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрел (Гавранович, 76), Стоянович — Ольмо, Адеми, Моро — Петкович (Атимвен, 83), Оршич (Гояе, 62)

Предупреждения: Канселу, Фернандиньо — Перич

«Манчестер Сити» набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы С. Загребское «Динамо» (3) — на 2-м месте. Соперниками английской и хорватской команд по группе являются донецкий «Шахтёр» и «Аталанта».