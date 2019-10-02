Скачать
Среда, 02.10.2019
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Магучих принесла Украине первую медаль с мировым рекордом U-20 (Фото, Видео)
Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
Невероятная победа Шахтера в Лиге чемпионов
Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой
Головкин - Деревянченко: где и когда смотреть бой

Манчестер Сити минимально обыграл Динамо и возглавил группу Шахтера (Фото, Видео)

Смотрите фото (6)
Манчестер Сити минимально обыграл Динамо и возглавил группу Шахтера (Фото, Видео)
00:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:В рамках группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити на своем поле добыл победу в игре против Динамо Загреб.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал загребское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Автором первого гола встречи стал нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, который отправил мяч в ворота загребской команды на 66-й минуте после передачи форварда «горожан» Рияда Мареза. В компенсированное время встречи второй гол с подачи Стерлинга забил полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден.

Манчестер Сити — Динамо Загреб 2:0

Голы: Стерлинг, 66, Фоден, 90+5

Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Менди — Гюндоган, Родри, Сильва (Фоден, 90+1) — Силва (Стерлинг, 66), Агуэро (Жезус, 89), Марез

Динамо Загреб: Ливакович — Леовас, Перич, Дилавер, Теофиль-Катрел (Гавранович, 76), Стоянович — Ольмо, Адеми, Моро — Петкович (Атимвен, 83), Оршич (Гояе, 62)

Предупреждения: Канселу, Фернандиньо — Перич

Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)

«Манчестер Сити» набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы С. Загребское «Динамо» (3) — на 2-м месте. Соперниками английской и хорватской команд по группе являются донецкий «Шахтёр» и «Аталанта».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

ФК Шахтер, УЕФА, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ЛЧ, ФК Динамо (Загреб).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Манчестер Сити 2:0 Динамо Загреб: события матча (Фото, Видео)
02 Аталанта 1:2 Шахтер: события матча (Видео)
03 Бенефис Пятова: Шахтер вырвал победу в матче с Аталантой на "Сан Сиро" (Видео)
04 Шевченко ответил на слухи о переговорах с Миланом
05 Ливерпуль - Зальцбург: слова Клоппа накануне матча Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь