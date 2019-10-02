Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Матчи вторника порадовали нас некоторыми сенсациями и победой донецкого Шахтера в Милане.
Лига чемпионов. Групповой этап.
Результаты матчей 1 октября:
группа A
Реал Мадрид 2:2 Брюгге
Галатасарай 0:1 ПСЖ
Группа В
Тоттенхэм 2:7 Бавария
Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Пирей
группа C
Аталанта 1:2 Шахтер Донецк
Ман Сити 2:0 Динамо Загреб
группа D
Локомотив М 0:2 Атлетико Мадрид
Ювентус 3:0 Байер
Отметим, сегодня, 2 октября Лиги чемпионов продолжится не менее интересными матчами, а уже завтра наши клубы проведут матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.