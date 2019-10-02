Лига чемпионов: результаты и обзоры матчей 1 октября (Видео)

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Среда, 02.10.2019
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09:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Состоялись первые матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стартовал второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Матчи вторника порадовали нас некоторыми сенсациями и победой донецкого Шахтера в Милане.

Лига чемпионов. Групповой этап.

Результаты матчей 1 октября:

группа A

Реал Мадрид 2:2 Брюгге

Галатасарай 0:1 ПСЖ

Группа В

Тоттенхэм 2:7 Бавария

Црвена Звезда 3:1 Олимпиакос Пирей

группа C

Аталанта 1:2 Шахтер Донецк

Ман Сити 2:0 Динамо Загреб

группа D

Локомотив М 0:2 Атлетико Мадрид

Ювентус 3:0 Байер

Отметим, сегодня, 2 октября Лиги чемпионов продолжится не менее интересными матчами, а уже завтра наши клубы проведут матчи второго тура группового этапа Лиги Европы.

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ФК Шахтер, ПСЖ, ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Галатасарай, ФК Ювентус, ФК Атлетико М, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола.
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