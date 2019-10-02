Гризманн назвал свою главную цель в Лиге чемпионов

Новости спорта:Антуан рассказал, чего ждет от матча против Интера.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с Интером.

"Встречи Лиги чемпионов - это всегда особые поединки. Матч с Интером будет немного выделяться на их фоне, поскольку это моя первая домашняя игра за Барселону в этом турнире. Самое главное - усердно работать и добиться победы.

Все мечтают о победе в Лиге чемпионов. Я мечтаю о многом, и об этом тоже. Моя задача - помочь команде выиграть в ближайшей встрече. Надеюсь, вечер сложится здорово в присутствии наших фанатов, которые обеспечат потрясающие эмоции", - цитирует Гризманна пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч пройдет в среду, 2 октября, на Камп Ноу. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.