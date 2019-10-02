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СМИ: Перес заблокировал трансфер Погба в Реал

СМИ: Перес заблокировал трансфер Погба в Реал
12:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Флорентино Перес отменил переход полузащитника Поля Погба из Манчестер Юнайтед прошлым летом.

Президент Реала Флорентино Перес отменил переход полузащитника Поля Погба из Манчестер Юнайтед прошлым летом. Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, французский хавбек был главной трансферной целью наставника "сливочных" Зинедина Зидана.

Однако Перес отказался выделять деньги на переход Погба, поскольку он не был уверен в том, что Зидан задержится на посту главного тренера.

Напомним, в текущем сезоне Погба провел 6 матчей за МЮ, в которых отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Погба отказался принимать участие в командном ужине с игроками МЮ.

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Поль Погба, Футбол, Флорентино Перес, Новости футбола.
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