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Наставник Александрии считает украинца ключевым игроком Гента

Наставник Александрии считает украинца ключевым игроком Гента
14:44 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Главный тренер Александрии Владимир Шаран считает, что без украинского форварда Романа Яремчука Гент - совсем другая команда.

Александрия в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы встретится с бельгийским Гентом.

"Парни тренируются с желанием, они вдохновлены. Надеюсь, что завтра они покажут одну из лучших своих игр", — начал пресс-конференцию Шаран.

Мы очень тщательно готовились к матчу. В первую очередь мы работали над психологическим состоянием игроков, чтобы не было волнений, которые были в Германии в первом туре. Надеемся, что завтра покажем отличную игру".

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В Генте выступает бывший подопечный Шарана в Александрии Роман Яремчук, а также еще два украинца – Игорь Пластун и Роман Безус.

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"Яремчук заслужил похвалу. Он прибавил в своих умениях, физическое состояние вышло на новый уровень, он стал более сильным, крепким. Мы пересмотрели пять матчей Гента и могу сказать, что без Яремчука и с ним – это две разные команды. То же самое и с Пластуном, без него в защите это совсем другая команда. У них будет огромное желание показать себя здесь, можно сказать на родном стадионе".

 

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Лига Европы, Роман Безус, ФК Александрия, Владимир Шаран, Роман Яремчук, ФК Гент, Игорь Пластун, Гент - Александрия.
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