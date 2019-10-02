Гол Роналду - в обзоре матча Ювентус - Байер (Видео)

Ювентус крупно обыграл Байер (3:0) в матче 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
Гонсало Игуаин положил начало забитым голам на 17-й минуте, а Федерико Бернардески и Криштиану Роналду во втором тайме установили окончательный счет встречи.
Шансов отыграться у немецких гостей было немного: за весь матч Байер не нанес ни одного удара в створ ворот Старой синьоры.
Ювентус и Атлетико лидируют в группе D, имея по 4 очка. Леверкузенцы — главные аутсайдеры квартета с двумя поражениями в двух матчах.