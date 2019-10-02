Локомотив - Атлетико: видеообзор матча Лиги чемпионов

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов Локомотив - Атлетико.

В матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов Локомотив на своем поле принимал Атлетико. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу гостей со счетом 2:0.

В первом тайме голов команды не забили. Преимуществом, как и ожидалось, владели игроки Атлетико. Впрочем, реализовать свое превосходство над соперником подопечным Диего Симоне никак не удавалось.

После перерыва все же удалось размочить счет – на 48 минуте отметился Жоау Фелиш. Уже через десять минут мадридцы сумели удвоить преимущество – постарался Томас. Данный гол, как оказалось, стал точкой в поединке.