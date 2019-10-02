Мариуполь выбил Рух из Кубка Украины

В перенесенном матче 1/16 Кубка Украины Рух принимал Мариуполь. Первый и, как оказалось, единственный гол был забит за пятнадцать минут до конца.
Горбунов взялся за исполнение штрафного удара и по отличной траектории послал мяч в верхний угол ворот.
Буквально сразу же после этого Рух остался в меньшинстве, а потому рассчитывать на спасение было очень сложно. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Бабича.
Рух — Мариуполь 0:1
Гол: Горбунов, 76
Рух: Ильющенков, Сидней, Никитюк, Русин (Банасевич, 46), Кондраков (Эрнест, 76), Дуць, Копина, Бойчук, Мартынюк (Калюжный, 66), Марущка, Заставный
Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Дава, Яворский, Горбунов — Петерман (Танковский, 65), Федорчук — Кащук (Чурко, 46), Мишнев, Путря (Вакула, 82) — Тищенко
Предупреждения: Никитюк, Кондраков, Мартынюк — Федорчук, Петерман, Дава
Удаление: Эрнест, 77