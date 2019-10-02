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Мариуполь выбил Рух из Кубка Украины

Мариуполь выбил Рух из Кубка Украины
21:45 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Рух

Новости спорта:Подопечные Бабича прошли в следующую стадию турнира благодаря голу Горбунова.

В перенесенном матче 1/16 Кубка Украины Рух принимал Мариуполь. Первый и, как оказалось, единственный гол был забит за пятнадцать минут до конца.

Горбунов взялся за исполнение штрафного удара и по отличной траектории послал мяч в верхний угол ворот.

Буквально сразу же после этого Рух остался в меньшинстве, а потому рассчитывать на спасение было очень сложно. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды Бабича.

Рух — Мариуполь 0:1

Гол: Горбунов, 76

Рух: Ильющенков, Сидней, Никитюк, Русин (Банасевич, 46), Кондраков (Эрнест, 76), Дуць, Копина, Бойчук, Мартынюк (Калюжный, 66), Марущка, Заставный

Мариуполь: Гальчук — Полегенько, Дава, Яворский, Горбунов — Петерман (Танковский, 65), Федорчук — Кащук (Чурко, 46), Мишнев, Путря (Вакула, 82) — Тищенко

Предупреждения: Никитюк, Кондраков, Мартынюк — Федорчук, Петерман, Дава

Удаление: Эрнест, 77

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Футбол, Кубок Украины, ФК Рух, ФК Мариуполь.
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