Бавария намерена выкупить звезду Барселоны

Новости спорта:Его трансфер обойдется клубу в 120 миллионов евро.

Бавария намерена выкупить контракт полузащитника Филиппе Коутиньо, который выступает за команду на правах аренды, сообщает портал Sport.es.

Бразилец впечатлил руководство немецкого клуба, которое готово заплатить Барселоне за его трансфер 120 миллионов евро по окончании сезона.

В ходе нынешней кампании Коутиньо принял участие в 7 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

Контракт Филиппе принадлежит Барселоне, которая зимой 2018 года сделала его самым дорогим новичком в клубной истории, но где он не смог оправдать ожидания руководства и публики.

После 6 стартовых туров Бавария лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, а на неделе разгромила Тоттенхэм (7:2) в матче группового раунда Лиги чемпионов.