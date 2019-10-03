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Эмери оценил перспективы Пепе в Арсенале

Эмери оценил перспективы Пепе в Арсенале
10:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Унаи Эмери считает, что вингера команды Николя Пепе ждет большое будущее в клубе

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери считает, что вингера команды Николя Пепе ждет большое будущее в клубе.

Минувшим летом француз стал рекордным новичком Канониров, но пока отличился за свой новый клуб только одним голом.

«Пепе — потрясающий игрок. Уверен, у него сложится большая карьера в Арсенале. Ему нужно время, когда игроки приходят сюда, первый месяц и первый год даются им нелегко. Но я буду работать с ним, чтобы адаптироваться было легче», — цитирует испанца Sky Sports.

«Рекордный новичок? Они все — люди, каждый футболист. Когда они работают и играют, мы не хотим обсуждать деньги, для нас это не играет роли. Меня не интересуют зарплаты. Футболисты играют, не думая об этом».

«Я не думаю о своей зарплате, когда выполняю тренерскую работу. Не думаю, что игроки об этом раздумывают, когда тренируются или выходят на поле».

Всего в 8 стартовых матчах Пепе отличился голом и 2 результативными передачами.

Сегодня подопечные Эмери примут Стандард в матче группового раунда Лиги Европы, начало — в 22:00 по киевскому времени.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, Футбол, Новости футбола, Николя Пепе.
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