Ушел из жизни владелец клуба Серии А

Новости спорта:Из жизни ушел владелец Сассуоло Джорджо Сквинци

Из жизни ушел владелец Сассуоло Джорджо Сквинци, передает Football Italia.

Фанат Милана и владелец компании Mapei приобрел футбольный клуб Сассуоло в 2002 году. Под его руководством команда поднялась из Серии С2 в Серию А, а в сезоне 2015-2016 годов главный тренер Эусебио Ди Франческо впервые вывел Сассуоло в еврокубки.

В последнее время Сквинци тяжело болел, из-за чего был вынужден передать управление клубом своим сотрудникам.

После шести туров Сассуоло находится на 15 месте в турнирной таблице Серии А. В активе команды Роберто Де Дзерби шесть очков.