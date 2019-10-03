Скачать
Четверг, 03.10.2019
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Нардеп Беленюк - лучший спортсмен сентября в Украине (Фото, Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Лугано - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги Европы
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины
Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Президент Руха - о матче с Мариуполем: Понимаю, что такое донецкое судейство

Президент Руха - о матче с Мариуполем: Понимаю, что такое донецкое судейство
12:50 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Специалисту явно не понравилась работа донецкого судьи.

Президент львовского Руха Григорий Козловский после матча Кубка Украины против Мариуполя (0:1) жестко высказался в адреса судьи матча.

"Хочу проявить уважение к Мариуполю. Но чем ближе мы к УПЛ, тем больше понимаю комментарии Динамо про донецкое судейство. Буду прямолинейным. Все болельщики кричали, что судья пид***с. Мне как президенту сложно не согласиться – судья пид***с.

Они думают, что люди не понимают в футболе? Что такое дух футбола, праздник. Чем ближе к УПЛ, тем лучше понимаю, что такое донецкое судейство.

Стала известна цена билетов на матч Шахтера против загребского Динамо

Сыграли с хорошей командой из УПЛ, но вы слышали, что кричали люди. Они думают, что в футболе понимают только донецкие команды? Если будем в УПЛ, чемпионат закончится года через 2-3.

С такими судьями, у меня уже есть две ходки, пусть третью дают. Я высказываю мысль людей, согласен с ней", – сказал Козловский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, ФК Рух, ФК Мариуполь, Григорий Козловский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Генк 0:0 Наполи: события матча
02 Барселона 2:1 Интер: дубль Суареса перечеркнул усилия Интера (Фото, Видео)
03 Ливерпуль получил наказание за нарушение регламента Кубка лиги
04 Деревянченко и Головкин провели дуэль взглядов (Видео)
05 Барселона сотворила камбэк в матче с Интером (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь