Президент Руха - о матче с Мариуполем: Понимаю, что такое донецкое судейство

Новости спорта:Специалисту явно не понравилась работа донецкого судьи.

Президент львовского Руха Григорий Козловский после матча Кубка Украины против Мариуполя (0:1) жестко высказался в адреса судьи матча.

"Хочу проявить уважение к Мариуполю. Но чем ближе мы к УПЛ, тем больше понимаю комментарии Динамо про донецкое судейство. Буду прямолинейным. Все болельщики кричали, что судья пид***с. Мне как президенту сложно не согласиться – судья пид***с.

Они думают, что люди не понимают в футболе? Что такое дух футбола, праздник. Чем ближе к УПЛ, тем лучше понимаю, что такое донецкое судейство.

Сыграли с хорошей командой из УПЛ, но вы слышали, что кричали люди. Они думают, что в футболе понимают только донецкие команды? Если будем в УПЛ, чемпионат закончится года через 2-3.

С такими судьями, у меня уже есть две ходки, пусть третью дают. Я высказываю мысль людей, согласен с ней", – сказал Козловский.