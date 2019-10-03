Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоялась 3 октября в Киеве, в Доме футбола. Провели церемонию бывшие футболисты Владислав Ващук и Павел Яковенко. В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые поделены на 8 пар.
И сразу же на стадии 1/8 финала образовалась пара грандов: киевское «Динамо» будет принимать донецкий «Шахтер». В другом интересном противостоянии сойдутся «Александрия» и луганская «Заря».
В 1/8 финала встретятся:
«Колос» (Ковалевка) – «Ворскла» (Полтава)
«Минай» (Ужгород) – ФК «Львов»
МФК «Николаев» – «Десна» (Чернигов)
«Альянс» (Липовая Долина) – «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)
«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк)
«Ингулец» (Петрово) – «Днепр-1» (Днепр)
«Мариуполь» – «Олимпик» (Донецк)
«Александрия» – «Заря» (Луганск)
Матчи 1/8 финала пройдут 30 октября (базовая дата).