Динамо - Шахтер и другие пары 1/8 финала Кубка Украины

Новости спорта:В киевском Доме футбола состоялась жеребьевка очередного раунда КУ 2019/20.

Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины состоялась 3 октября в Киеве, в Доме футбола. Провели церемонию бывшие футболисты Владислав Ващук и Павел Яковенко. В жеребьевке приняли участие 16 команд, которые поделены на 8 пар.

И сразу же на стадии 1/8 финала образовалась пара грандов: киевское «Динамо» будет принимать донецкий «Шахтер». В другом интересном противостоянии сойдутся «Александрия» и луганская «Заря».

В 1/8 финала встретятся:

«Колос» (Ковалевка) – «Ворскла» (Полтава)

«Минай» (Ужгород) – ФК «Львов»

МФК «Николаев» – «Десна» (Чернигов)

«Альянс» (Липовая Долина) – «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни)

«Динамо» (Киев) – «Шахтер» (Донецк)

«Ингулец» (Петрово) – «Днепр-1» (Днепр)

«Мариуполь» – «Олимпик» (Донецк)

«Александрия» – «Заря» (Луганск)

Матчи 1/8 финала пройдут 30 октября (базовая дата).