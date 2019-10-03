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Ван де Беек назвал ключевого игрока Аякса

Ван де Беек назвал ключевого игрока Аякса
16:08 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Голландский футболист Донни ван де Беек поделился своим мнением о поединке Аякса против Валенсии в Лиге чемпионов УЕФА.

Полузащитник "Аякса" Донни ван де Беек прокомментировал матч группового этапа Лиги чемпионов с "Валенсией".

"Пожалуй, в первом тайме "Валенсия" играла куда лучше нас. Оборонялись мы неважно. Если прессинговать, то футболисты "Валенсии" очень легко играют через центр. После перерыва нам удалось прибавить. Забили красивые голы и выиграли с крупным счетом. Вообще, мы создали много опасных моментов и хорошо ими воспользовались.

Наверное, могли забивать даже больше... У нас блестящий вратарь. Это ключевой игрок "Аякса", который регулярно нас выручает. Шесть очков в двух матчах - хороший старт, но нужно продолжать в том же духе.

Александрия - Гент: где и когда смотреть матч Лиги Европы

"Валенсия" играла совсем неплохо, просто не смогла забить. Это и стало решающим фактором".

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ФК Валенсия, Лига Чемпионов, ФК Аякс, Футбол, Новости футбола, Донни ван де Беек.
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