"Собираемся сделать что-то значащее": тренер Арсенала - о целях в Лиге Европы

Новости спорта:Испанский специалист Унаи Эмери рассказал о планах Арсенала на Лигу Европы.

Главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери отметил, что он любит играть в Лиге Европы, а также рассказал о своих дальнейших планах на этот турнир.

"Я хочу ощущать, что не только я влюблен в Лигу Европы, но и все мои футболисты тоже. Мы собираемся сделать что-то значащее. Это и титул, и путевка в Лигу чемпионов.

Мы собираемся сыграть шесть отличных матчей в групповом раунде. Арсенал уже хорошо провел первую игру в гостях", - приводит слова Эмери Goal.

Заметим, что Унаи выигрывал с Севильей три раза подряд данный турнир в 2014, 2015 и 2016 годах.

Отметим, что Арсенал примет на своем поле Стандарт в 22:00 по киевскому времени.