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МЮ не смог обыграть АЗ Алкмаар в матче 2-го тура группового раунда ЛЕ

МЮ не смог обыграть АЗ Алкмаар в матче 2-го тура группового раунда ЛЕ
22:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Манчестер Юнайтед не смог обыграть АЗ Алкмаар в гостевом матче второго тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы «АЗ Алкмар» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Гааге на стадионе «Карл Джинс».

АЗ Алкмаар – Манчестер Юнайтед 0:0

АЗ Алкмаар: Бизот, Сугавара, Влар, Вюйтенс, Вейндал, де Вит (Хацидьякос, 87), Мидтше, Стенгс, Копмейнерс, Идрисси, Боадю

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Рохо, Далот, Линделеф, Уильямс, Гомес, Джеймс (Рашфорд, 63), Мата (Мактомини, 83), Матич, Фред, Гринвуд (Лингард, 77)

Предупреждение: Далот.

Обслуживала матч литовская бригада арбитров во главе в Гедиминасом Мажейкой. В качестве его ассистентов выступили Витаутас Шимкус и Витенис Казлаускас.

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Голландский клуб в несколько раз превзошёл соперника по количеству ударов по воротам, но счёт так и не был открыт.

«Манчестер Юнайтед», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы L. «АЗ Алкмар» (2) — на 3-м месте.

В 3-м туре английский клуб на выезде сыграет с белградским «Партизаном». Голландцам предстоит домашняя встреча с казахстанской «Астаной». Оба матча состоятся 24 октября.

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Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, ФК АЗ Алкмаар.
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