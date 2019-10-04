Такого фанаты могут не простить: лидер Сосьедада признался в любви другому клубу

Новости спорта:Норвежский атакующий хавбек Мартин Эдегор назвал клуб, в котором он мечтал бы играть.

Хавбек Реал Сосьедада Мартин Эдегор рассказал о том, где бы хотел продолжить карьеру. Напомним, что в баскском клубе норвежец находится в аренде, а принадлежит он мадридскому Реалу.

"Я переходил в разные команды в течение 2 сезонов кряду. Для молодых футболистов хорошо было бы получать стабильную игровую практику. Вот поэтому я хочу остановиться здесь на два года.

Сосьедад - хороший клуб, и, я верю, что в следующем сезоне мы сможет принять участие в еврокубках. Однако моя главная мечта - выступать за Реал. Очень надеюсь, что останусь игроком Реала еще через 10 лет", - приводит слова футболиста Marca.

Напомним, что в борьбе за звание лучшего игрока месяца Эдегор оказался выше нападающего Реала Карима Бензема и форварда Вильярреала Жерара Морено.