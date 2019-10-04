Футболист Вест Хэма: Мы все большие фанаты Ярмоленко

Новости спорта:Исса Диоп поведал о том, насколько важен для "молотобойцев" украинский хавбек Андрей Ярмоленко.

Оборонец лондонского Вест Хэма Исса Диоп поведал о том, насколько важен для "молотобойцев" украинский хавбек Андрей Ярмоленко.

"Все мы понимаем уровень Ярмоленко. Да, он не играл достаточно много из-за травмы, но вернулся на 100% и сильно помогает Вест Хэму. Мы его большие фанаты", - цитирует слова футболиста официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что по результатам матчей седьмого тура, Вест Хэм занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

Ярмоленко уже забил три гола в шести матчах. В матче с Борнмутом он стал лучшим игроком поединка.