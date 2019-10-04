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Фиорентина может бесплатно заполучить экс-звезду сборной Франции

Фиорентина может бесплатно заполучить экс-звезду сборной Франции
13:05 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Хатем Бен Арфа близок к переходу в клуб Серии А.

Французский полузащитник Хатем Бен Арфа может в скором времени подписать контракт с Фиорентиной, передает firenzeviola.it, ссылаясь на источники Tuttosport.

32-летний вингер пребывает в статусе свободного агента после ухода из Ренна в июле. Ранее Бен Арфа связывали с переходом в Сампдорию, Дженоа и Фенербахче, однако до конца лета он так и не нашел себе новый клуб.

В прошлом сезоне Бен Арфа помог Ренну выиграть Кубок Франции. В общем, он провел в составе бретонцев 41 матч, забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач.

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Летом в Фиорентину перешел экс-партнер Бен Арфа по сборной Франции Франк Рибери. Фиалки после шести туров занимают десятое место в Серии А, а следующий матч проведут дома против Удинезе в воскресенье.

 

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ФК Фиорентина, Футбол, ФК Ренн, Хатем Бен Арфа, Новости футбола.
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