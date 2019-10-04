СМИ: У Куртуа диагностировали панические атаки

Новости спорта:Похоже, у бельгийца присутствуют психологические проблемы со здоровьем.

Как утверждает Diario Madridista, медицинские службы мадридского Реала диагностировали у голкипера Тибо Куртуа панические атаки.

По данным источника, из-за черезмерного волнения у бельгийца появляется тошнота и головокружение, что и стало причиной его замены в матче против Брюгге.

Также отмечается, что вратарь уже пропустил две тренировки своей команды и не примет участие в ближайшем поединке примеры против Гранады 5-го октября.

Напомним, в последнем матче Лиги чемпионов Реалу удалось отыграть два гола у Брюгге, проигрывая после первого тайма (2:2).