Скачать
Пятница, 04.10.2019
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Лига Европы: результаты и обзоры матчей 3 октября (Фото, Видео)
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Футбол. Расписание матчей пятницы, 4 октября
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Днепр-1 и Шахтер встретятся в центральном матче 10 тура УПЛ
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине
Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

Назван лучший футболист второго тура Лиги чемпионов

Назван лучший футболист второго тура Лиги чемпионов
14:02 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Серж Гнабри был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов.

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри был признан лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.

В голосовании по итогам 2-го тура соревнования 24-летний хавбек опередил нападающего «Барселоны» Луиса Суареса, защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими и форварда «Брюгге» Эммануэля Денниса.

Гнабри стал главным героем матча между «Тоттенхэм Хотспур» и «Баварией», который состоялся в Лондоне на домашнем стадионе «шпор».

УЕФА представила сборную второго тура Лиги Европы

Сержу удалось отличиться четырьмя голами в период с 53-й по 88-ю минуту, а мюнхенская команда по итогам встречи одержала победу с разгромным счётом 7:2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Бундеслига, Футбол, Новости футбола, Серж Гнабри.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лугано 0:0 Динамо: события матча
02 Александрия 1:1 Гент: события матча (Видео)
03 Исторический матч: Александрия выстояла ничью в игре с Гентом (Видео)
04 Месси рассказал об отношениях с Гризманном
05 Экс-лидер Шахтера близок к переходу в Ювентус
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь