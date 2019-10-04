Шевченко довызвал еще троих игроков в лагерь сборной Украины

Новости спорта:Наставник сборной Украины Андрей Шевченко довызвал еще троих футболистов в лагерь национальной команды.

Полузащитники Виктор Коваленко (Шахтер), Сергей Сидорчук (Динамо Киев) и Евгений Шахов (Лечче) переведены в основной список игроков, вызванных в национальную команду на поединки отбора к Евро-2020 против Литвы и Португалии.

Об этом информирует официальный сайт УАФ.

Все трое сначала были в резервном списке игроков. 7 октября они прибудут в Харьков – именно там "сине-желтые" начнут подготовку к матчам против Литвы (11 октября) и Португалии (14 октября).

Сборная Украины занимает первое место в группе B, имея в активе 13 очков. Португальцы на 2 месте с 8 пунктами.