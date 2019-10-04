УЕФА выбрал лучший гол 2-го тура Лиги чемпионов (Видео)

Новости спорта:В УЕФА определили лучший гол второго тура Лиги чемпионов 2019/20

На футбольных полях Европы прогремели баталии в еврокубках и УЕФА начал подводить итоги игровой недели. Ранее был назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов, а теперь определился и автор лучшего гола в главном еврокубке Старого Света.

На пальму первенства претендовали забитые мячи в исполнении Садио Мане, Джошуа Киммиха, Хакима Зийеха и Луиса Суареса. В итоге именно последний стал автором лучшего гола второго тура Лиги чемпионов 2019/20 по версии УЕФА.

Видео лучших голов недели:

Видео гола Суареса:

Напомним, в домашнем матче против Интера Луис Суарес оформил дубль, а на 58-й минуте поединка форвард исполнил футбольный шедевр, пробив в касание с линии штрафной - Ханданович не успел среагировать.