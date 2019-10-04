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Защитник Челси получил ужасную травму и выбыл до конца года

Защитник Челси получил ужасную травму и выбыл до конца года
19:38 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник Давиде Дзаппакоста может досрочно вернуться в Челси из аренды в Рому.

Давиде Дзаппакоста, арендованный Ромой у Челси на сезон-2019/20, на тренировке порвал крестообразные связки правого колена — сообщил официальный сайт "джаллоросси".

В нынешнем сезоне 27-летний защитник провел в составе Ромы лишь 12 минут, основную часть времени пребывая в лазарете команды.

В арендном соглашении между Черси и Ромой нет пункта о возможности выкупа, однако прописан вариант с возвращением футболиста в Лондон в январе. Вполне возможно, что Дзаппакоста, которому по прогнозам на восстановление понадобится от четырех до пяти месяцев, отправится в Англию уже сейчас.

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В последние пять лет над Ромой довлеет какой-то злой рок: Давиде стал 15-м футболистом разных команд клуба, порвавшим "кресты" за это время.

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ФК Рома, ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Давиде Дзаппакоста.
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