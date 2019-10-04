"Я бы покинул клуб": Клопп жестко отреагировал на публикацию речи тренера Зальцбурга (Видео)

Новости спорта:Юрген Клопп прокомментировал ролик с участием главного тренера "Зальцбурга" Джесси Марша, который "заряжал" свою команду на подвиг в матче с Ливерпулем.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ролик с участием наставника "Зальцбурга" Джесси Марша, в котором тот выступил в раздевалке своей команды в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с красными.

"Если бы „Ливерпуль“ выпустил видео со мной в такой ситуации, я бы покинул клуб. Это правда, и это всё, что я должен сказать об этой ситуации", — приводит слова Клоппа Goal.com в своём "твиттере".

Видео речи Джесси Марша:

Напомним, после первого тайма матча "Ред Булл Зальцбург" уступал "Ливерпулю" со счётом 1:3. Во второй половине матча австрийская команда отличилась ещё дважды и сравняла счёт, однако по итогу 90 минут потерпела поражение со счётом 3:4.