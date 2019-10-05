Барселона нашла еще один способ провернуть обратный трансфер Неймара

Новости спорта:Каталонцы могут включить Антуана Гризманна в сделку по форварду ПСЖ.

Барселона не оставляет попыток вернуть нападающего ПСЖ Неймара и готова возобновить переговоры по нему следующим летом.

Как сообщает Le10Sport, руководство каталонского клуба готово предложить парижанам летнего новичка Антуана Гризманна в обмен на бразильского форварда. Гризманн пока не сумел адаптироваться в Барселоне и не может найти общий язык с Лионелем Месси.

Гризманн перешел в Барселону минувшим летом из Атлетико за 120 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселону оштрафовали на 300 евро за нарушения при переговорах с Гризманном.