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Барселона нашла еще один способ провернуть обратный трансфер Неймара

Барселона нашла еще один способ провернуть обратный трансфер Неймара
08:51 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Каталонцы могут включить Антуана Гризманна в сделку по форварду ПСЖ.

Барселона не оставляет попыток вернуть нападающего ПСЖ Неймара и готова возобновить переговоры по нему следующим летом.

Как сообщает Le10Sport, руководство каталонского клуба готово предложить парижанам летнего новичка Антуана Гризманна в обмен на бразильского форварда. Гризманн пока не сумел адаптироваться в Барселоне и не может найти общий язык с Лионелем Месси.

Гризманн перешел в Барселону минувшим летом из Атлетико за 120 миллионов евро. В текущем сезоне 28-летний игрок провел 9 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя голами и двумя ассистами.

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Ранее сообщалось, что Барселону оштрафовали на 300 евро за нарушения при переговорах с Гризманном.

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ФК Барселона, ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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