Рибери получил признание в Серии А

Новости спорта:Вингер Фиорентины Франк Рибери будет первым, кто получит эту награду в новом сезоне чемпионата Италии.

Франк Рибери признан лучшим игроком чемпионата Италии в сентябре (также учитывались два сыгранных в августе тура), сообщил официальный сайт Серии А.

Награда лучшему игроку месяца в серии А была учреждена с этого сезона. Рейтинг составляется с учетом статистических данных от Stats и Opta, а также Netсo Sports.

"Рибери показал лучшее из своего репертуара на старте сезона. Он решил попробовать свои силы в таком техничном и тактическом чемпионате как наш, и его выступления повышают уровень Серии А. Приятно, что первая награда MVP месяца досталась такому чемпиону", — заявил Луиджи Де Сьерво, администратор Лиги Серии А.

Рибери получит награду шестого октября перед началом матча против Удинезе на Артемио Франки.

Франк еще до получения первой в истории награды вписал вое имя в историю Серии А. Он стал самым возратным легионером, забившим гол в чемпионате Италии.