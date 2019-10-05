Милан вновь может назначить Гаттузо главным тренером

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо может вновь возглавить миланский клуб, сообщает Corriere dello Sport.
По информации источника, руководство Милана планирует расстаться с Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что главным кандидатом на замену Джампаоло является специалист, который уступил ему это место, а именно — Гаттузо.
Отмечается, что Гаттузо будет готов вернуться в Милан, если клуб покинет технический директор Паоло Мальдини.
Ранее сообщалось, что Гаттузо получил выгодное в финансовом плане предложение от Спартака. Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.
Милан набрал 6 очков в 6 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.