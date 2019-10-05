Милан вновь может назначить Гаттузо главным тренером

Новости спорта:В Милане рассматривают возможность возвращения Гаттузо на пост главного тренера.

Бывший главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо может вновь возглавить миланский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, руководство Милана планирует расстаться с Марко Джампаоло из-за неудовлетворительных результатов команды. Отмечается, что главным кандидатом на замену Джампаоло является специалист, который уступил ему это место, а именно — Гаттузо.

Отмечается, что Гаттузо будет готов вернуться в Милан, если клуб покинет технический директор Паоло Мальдини.

Ранее сообщалось, что Гаттузо получил выгодное в финансовом плане предложение от Спартака. Однако итальянец отказался от работы в московском клубе.

Милан набрал 6 очков в 6 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.