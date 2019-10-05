"Команда без слабых мест": Сарри - о Интере

Новости спорта:Маурицио Сарри с уважением отнесся к Интеру.

Накануне матча седьмого тура первенства Серии А против Интера тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился своими ожиданиями от Дерби д'Италия.

"Нам предстоит матч против очень сильного соперника, – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции. – Матч, в котором нет фаворита, в котором каждая команда достойна друг друга. Это огромная честь и удовольствие участвовать в поединках, подобных этому".

"Интер — команда практически без слабых мест, сбалансированная и очень опасная. Но мы должны показать, что наш прогресс продолжается, и мы на правильном пути. Мы в последних матчах используем более высокий прессинг, чем ранее, но главное при этом не терять концентрацию".

"У меня еще осталось несколько вопросов по поводу состава и нюансов тактики. Посмотрим, как пройдет вечерняя тренировка, и тогда определимся окончательно"