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"Команда без слабых мест": Сарри - о Интере

"Команда без слабых мест": Сарри - о Интере
17:29 Сегодня Телеграф football.ua Фото: twitter.com

Новости спорта:Маурицио Сарри с уважением отнесся к Интеру.

Накануне матча седьмого тура первенства Серии А против Интера тренер Ювентуса Маурицио Сарри поделился своими ожиданиями от Дерби д'Италия.

"Нам предстоит матч против очень сильного соперника, – сказал Сарри на предматчевой пресс-конференции. – Матч, в котором нет фаворита, в котором каждая команда достойна друг друга. Это огромная честь и удовольствие участвовать в поединках, подобных этому".

"Интер — команда практически без слабых мест, сбалансированная и очень опасная. Но мы должны показать, что наш прогресс продолжается, и мы на правильном пути. Мы в последних матчах используем более высокий прессинг, чем ранее, но главное при этом не терять концентрацию".

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"У меня еще осталось несколько вопросов по поводу состава и нюансов тактики. Посмотрим, как пройдет вечерняя тренировка, и тогда определимся окончательно"

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Все по теме:

ФК Интер (Милан), ФК Ювентус, Серия А, Антонио Конте, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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