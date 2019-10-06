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Мазяр: Львов проявил характер в матче с Зарей

Мазяр: Львов проявил характер в матче с Зарей
08:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Наставник львовян остался доволен самоотдачей игроков.

Главный тренер Львова Владимир Мазяр поделился впечатлениями от матча 10 тура Favbet Лиги против Зари (0:0).

«Готовились к игре серьезно. Начинает выстраиваться игра, философия команды. Ребята продемонстрировали волевой футбол, было видно взаимоуважение», — приводит слова Мазяра официальный сайт клуба.

«Команда проявила характер. Мы сейчас в этом нуждаемся. Коллектив хорошо отыграл тактически, действовали от обороны. Много боролись, выполнили мою установку и я этим доволен».

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После сыгранного матча Львов занимает предпоследнее 11 место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч львовяне проведут через неделю, 19 октября, против Карпат.

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Чемпионат Украины, ФК Заря, УПЛ, ФК Львов.
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