Ковач прокомментировал поражение Баварии от Хоффенхайма (Обзор матча)

Новости спорта:Наставник мюнхенцев Ковач считает, что «Хоффенхайм» победил незаслуженно.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 7-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом» (1:2).

«Нам не удалось снова повторить ту хорошую игру, что мы продемонстрировали во вторник. В первом тайме мы играли ещё нормально, у нас были хорошие моменты, которые мы должны были лучше доводить до конца, нам не хватило решительности. Во втором тайме мы играли не лучшим образом, было допущено слишком много ошибок, мы не смогли оказать давление на соперника. В целом нельзя сказать, что «Хоффенхайм» победил незаслуженно», — приводит слова Ковача пресс-служба клуба.

В турнирной таблице немецкой Бундеслиги «Бавария» лидирует, набрав 14 очков. «Хоффенхайм» поднялся на 11-е место. В активе команды 8 очков.