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Какую оценку получил Ярмоленко за матч против Кристал Пэлас

Какую оценку получил Ярмоленко за матч против Кристал Пэлас
11:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ярмоленко заработал желтую карточку и получил среднюю оценку.

На Олимпийском в Лондоне состоялось дерби - встречались соседи в турнирной таблице Вест Хэм и Кристал Пэлас.

Андрей Ярмоленко играл с первых минут и отличился передголевым пасом, а также желтой карточкой. На 78-й минуте Ярмоленко был заменен на Уилшира. А уже на 87-й минуте Кристал Пэлас вырвал гостевую победу.

Таким образом, гости набрали 14 очков, у Вест Хэма осталось 12.

Украинец Андрей Ярмленко получил среднюю оценку 6,4 баллов от популярного сайта Whoscored. Больше всего в команде АНдрея получил правый вингер Фредерикс 7,6.

Оценка Whoscored

«Вест Хэм» – «Кристал Пэлас» - 1:2

Голы: Аллер (54) - ван Анхольт (63, с пенальти), Айю (87)

Предупреждения: Ярмоленко (43), Аллер (61), Фредерикс (86) - Уорд (50), Бентеке (96)

«Вест Хэм»: Хименес - Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл (Сабалета, 84) - Ярмоленко (Уилшир, 78), Ноубл, Райс, Лансини (Форнальс, 68), Андерсен - Аллер

«Кристал Пэлас»: Гуайта - Уорд, Келли, Кэхилл, ван Анхольт - Заха, Куяте, Макартур, Маккарти (Таунсенд, 81), Шлупп - Айю (Бентеке, 90)

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ФК Вест Хэм Юнайтед, АПЛ, Чемпионат Англии, Андрей Ярмоленко, Новости футбола, WhoScored.
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