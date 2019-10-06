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Рябоконь: Десне нужно попадать в лидирующую шестерку

Рябоконь: Десне нужно попадать в лидирующую шестерку
12:40 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: ФК Десна

Новости спорта:Наставник трезво оценивает перспективы своей команды.

Наставник "Десны" Александр Рябоконь прокомментировал победу над "Олимпиком" (1:0) в 10-м туре УПЛ.

На последней минуте основного времени Артем Фаворов вырвал для черниговцев 3 очка, прервав трехматчевую безголевую серию команды в домашних матчах.

"Долго не могли забить дома – даже не помню, когда в последний раз это было, поэтому этот гол – долгожданный, а победа делает его еще более значимым.

Сейчас у нас 3 дня выходных. Затем планируем выезд за границу, матчи... Пока билетов на руках нет, поэтому не можем точно сказать: получится/не получится. Скорее всего, поедем и сыграем несколько спаррингов.

Второе место? Здесь дело не в месте. Дело в количестве очков. О месте сейчас говорить рано – об этом нужно говорить ближе к маю, а вот набор очков – это важно. Нам нужно попадать в лидирующую шестерку. В последние годы 30 очков хватало, чтобы оказаться там. Поэтому, в первую очередь, думаем о попадании в первую шестерку", — сказал Рябоконь.

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После 10-ти туров "Десна" имеет на своем счету 20 очков, занимая вторую позицию.

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УПЛ, ФК Десна, ФК Мариуполь, Александр Рябоконь.
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