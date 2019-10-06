Шевченко вызвал нового голкипера в сборную Украины

Новости спорта:В понедельник национальная сборная Украины соберется в Харькове.

Совсем скоро сборная Украины проведет ключевые матчи в отборе на Евро-2020 против Литвы и Португалии. Накануне один из голкиперов сборной Украины Денис Бойко получил травму.

Перед матчем Лиги Европы Лугано - Динамо Бойко повредил голеностоп. Травма не позволит принять участие в ближайших матчах. Поэтому Андрей Шевченко довызвал на харьковские сборы голкипера Александрии Юрия Панькива. Это уже третий вызов вратаря в стан сборной.

Напомним, матч с Литвой состоится 11 октября, с Португалией - 14 октября.