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Шевченко вызвал нового голкипера в сборную Украины

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Шевченко вызвал нового голкипера в сборную Украины
13:04 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ

Новости спорта:В понедельник национальная сборная Украины соберется в Харькове.

Совсем скоро сборная Украины проведет ключевые матчи в отборе на Евро-2020 против Литвы и Португалии. Накануне один из голкиперов сборной Украины Денис Бойко получил травму.

Перед матчем Лиги Европы Лугано - Динамо Бойко повредил голеностоп. Травма не позволит принять участие в ближайших матчах. Поэтому Андрей Шевченко довызвал на харьковские сборы голкипера Александрии Юрия Панькива. Это уже третий вызов вратаря в стан сборной.

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Напомним, матч с Литвой состоится 11 октября, с Португалией - 14 октября.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), УПЛ, Юрий Панькив, Денис Бойко.
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